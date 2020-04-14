2020-04-14T06:32:07+03:00
Происшествия

Барнаульский водитель засмотрелся на дезинфекцию улиц и попал в аварию

Он врезался в дорожный знак на проспекте Красноармейском
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Скриншот видеоСкриншот видеоФото: со страницы vk.com/barneos22
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В понедельник, 13 апреля, в Барнауле произошло ДТП, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.

Записи с камеры показывают, как водитель легкового автомобиля двигался навстречу дезинфекторам, ехавшим в сопровождении полиции. Он отвлекся на происходящее и врезался в знак пешеходного перехода. Затем спокойно вышел осмотреть кузов на наличие дефектов.

Дезинфекция Красноармейского и ДТП .Автор: Антон Руденко

Напомним, с 11 апреля дорожники приступили к дезинфекции основных магистралей в Барнауле. Дороги обрабатывают ночью специальным средством.

В ночь на 14 апреля обработают еще 24 улицы, сообщают в краевой администрации. Работы пройдут на улицах Анатолия, Гоголя, Загородной, Кутузова, Никитина, Партизанской, Ползунова, Пушкина и других.

Администрация Барнаула убедительно просит горожан ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома во время дезинфекции улиц, по возможности убрать машины с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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