Живите дома: «Ростелеком» c партнерами из Барнаула объявили пасхальный онлайн-квест

14 Апр 2020 2020-04-14T06:11:37+03:00

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Накануне православного праздника Пасхи федеральный провайдер вместе с представителями малого и среднего бизнеса Барнаула, участниками Программы лояльности*, объявили в «Инстаграме» квест «Охота за яйцами». Игра стартовала 11 апреля на @rt_loyality.

- В один из самых важных христианских праздников мы решили порадовать подписчиков "Инстаграма" увлекательной игрой с поиском ярких пасхальных яиц. В условиях домашней изоляции такой квест поднимает настроение, а ценный приз поможет разнообразить в Пасху праздничный стол, — сообщила директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина.

С 11 по 17 апреля участники забавного квеста должны искать пасхальные яйца в профилях организаторов, по три яйца ежедневно, выкладывая каждый раз скрины в «сторис». Тот, кто успеет собрать за неделю всю коллекцию, должен написать под постом сигнальное слово «Готово». Победитель игры будет объявлен 18 апреля в 9 часов утра.

Партнерами «Ростелекома» по онлайн-квесту стали ТРЦ «Праздничный», Центр развития мозга Neuroum, стоматологическая клиника Da Vinci, языковой центр «Прайм», Алтайская резиденция Деда Мороза и компания «Форт Боярд в Барнауле».

Идею пасхального квеста подала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина. «Путешествуя по страницам наших партнеров, игроки могут найти интересные идеи для изготовления пасхальных яиц. Эта увлекательная командная игра объединит детей и родителей и разнообразит вынужденную изоляцию в последнюю неделю поста», — говорит Олеся.

Каждый из организаторов квеста добавил в коллекцию пасхальные яйца в своем корпоративном стиле. В дизайне пасхальных яиц «Ростелекома» использована весенняя палитра фирменных цветов компании — фиолетовый, изумрудный, красный, желтый, розовый.

*Программа лояльности клиентов «Ростелекома» стартовала в декабре 2017 года. По условиям проекта компания дарила сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой 5 - 50 процентов на покупку вещей или обслуживание в торговых и сервисных организациях. Партнеры получали дополнительную возможность продвижения продуктов и услуг, а также поддержку «Ростелекома» при проведении публичных мероприятий. Сегодня в электронном каталоге федерального провайдера rtaltai.ru представлены 105 партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU