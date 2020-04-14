2020-04-14T03:42:30+03:00
Общество

В Бийске проводят дезинфекцию остановок

В общей сложности специалисты обработают около 250 остановок
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Обработка остановок в БийскеОбработка остановок в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 апреля, в Бийске провели дезинфекцию остановочных павильонов.

В частности, как сообщает «Бийский рабочий», с утра специалисты работали в Заречье, а затем перешли в район администрации города.

- Сегодня в городе Бийске началась дезинфекция остановочных конструкций, - рассказал Илья Хименко, заместитель директора МУП г. Бийска «Бийскгортранс». - Работают две группы — одна в западной, другая в восточной части города - в местах, где больше всего люди ходят. Предстоит провести дезинфекцию порядка 250 павильонов. Обработка ведется специальным раствором. Пока предусмотрена разовая обработка всех павильонов, но в дальнейшем повторно продолжим на центральных улицах.

Аналогичную дезинфекцию ранее провели и в Барнауле. Специальными обеззараживающими растворами обработали более 600 остановок. Причем уже дважды. Помимо этого обрабатываются тротуары, проезжая часть, подъезды жилых домов и общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две пенсионерки погибли из-за соседа-алкоголика
В Бийске проводят дезинфекцию остановок
На Алтае река затопила дорогу
Главный санврач Алтайского края рассказал о правилах при выводе людей на работу в условиях коронавируса
Семьям врачей, спасающих больных коронавирусом, помогут волонтеры и депутаты
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
В Барнауле завершился второй цикл дезинфекции остановок
Почти 16 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на третьего ребенка
На Алтае зарегистрировали почти 100 пожаров
В степном Алтае начали сев сельхозкультур
В Барнауле у фонтана произошла массовая драка
Двух мужчин осудили на семь лет за нападение на пенсионерку
48 свертков с наркотиками обнаружили сотрудники алтайской колонии
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 апреля 2020 года составило 36 человек
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Стало известно, сколько алтайских семей претендуют на получение выплаты на детей до трех лет
В Барнауле продолжили дезинфекцию улиц хлорсодержащим раствором
Алтайские артисты виртуально прочитают рассказы о войне
Алтайская Госавтоинспекция временно прекратила прием граждан из-за угрозы коронавируса
В Бийске может подтвердиться первый случай заражения коронавирусом
Рубцовская прокуратура через суд пытается обнулить шесть браков
В Алтайском крае растут цены на овощи, мясо и яйца