В Бийске проводят дезинфекцию остановок

14 Апр 2020 2020-04-14T03:42:30+03:00

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В понедельник, 13 апреля, в Бийске провели дезинфекцию остановочных павильонов.

В частности, как сообщает «Бийский рабочий», с утра специалисты работали в Заречье, а затем перешли в район администрации города.

- Сегодня в городе Бийске началась дезинфекция остановочных конструкций, - рассказал Илья Хименко, заместитель директора МУП г. Бийска «Бийскгортранс». - Работают две группы — одна в западной, другая в восточной части города - в местах, где больше всего люди ходят. Предстоит провести дезинфекцию порядка 250 павильонов. Обработка ведется специальным раствором. Пока предусмотрена разовая обработка всех павильонов, но в дальнейшем повторно продолжим на центральных улицах.

Аналогичную дезинфекцию ранее провели и в Барнауле. Специальными обеззараживающими растворами обработали более 600 остановок. Причем уже дважды. Помимо этого обрабатываются тротуары, проезжая часть, подъезды жилых домов и общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU