Две пенсионерки погибли из-за соседа-алкоголика

14 Апр 2020 2020-04-14T04:30:32+03:00

Он не затушил сигарету, из-за чего начался пожар

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Поспелихинского района. Его обвиняют в гибели двух пожилых соседок.

Следствие установило, что в феврале обвиняемый решил закурить прямо в квартире многоквартирного дома. При этом на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.

- Он положил зажженную сигарету в пепельницу, а сам лег спать. Она продолжила тлеть из-за чего в последствии началось возгорание в квартире, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Две пожилые женщины, проживающие в соседних квартирах погибли от острого отравления окисью углерода.

На стадии предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. Против него заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU