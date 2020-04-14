На Алтае река затопила дорогу

14 Апр 2020 2020-04-14T03:23:51+03:00

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Первая волна паводка набирает обороты в Алтайском крае. Накануне, 13 апреля, из-за подъема уровня воды в реке Неня, залитой оказалась дорога.

Как сообщают в Алтайавтодоре, из-за резкого подъема воды в реке Неня в Солтонском районе в 19 часов было принято решение временно ограничить движение легкового транспорта на автодороге Н-4401 Акатьево-Сузоп-Новотроицк от села Акатьево до села Сузоп.

Помимо этого, чтобы в сложившихся обстоятельствах сохранить дороги в нормативном состоянии, ограничение для движения грузовых автомобилей массой более десяти тонн ввели и на дороге Рубцовск-Угловское-Михайловское, 92 по 110 (между селом Угловское и поселком Мирный).

Тем временем по информации Алтайского ЦГМС, за последние сутки мксимальный подъем воды в реках не фиксировался в Оби в районе села Шелаболиха – плюс 34 сантиметра и в Барнауле – плюс 16 сантиметров. На остальных либо незначительный рост, либо наоборот убывание.

В ближайшие дни прогнозируют достаточно теплую погоду и дожди. Так что в любой момент ситуация может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU