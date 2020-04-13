Главный санврач Алтайского края рассказал о правилах при выводе людей на работу в условиях коронавируса
Согласно указу губернатора Алтайского края, предприятия, осуществляющие деятельность почти по 50 направлениям, имеют право работать в объявленные выходными дни. Главный санитарный врач края объяснил, какие требования нужно соблюсти.
По указу, количество людей должно быть минимизировано, доставку людей на работу и обратно необходимо осуществлять на индивидуальном транспорте, а не общественном. При входе на предприятие обеспечить термометрию. Запретить доступ на работу сотрудникам. Имеющим признаки ОРВИ или простудных заболеваний. Все должны быть обеспечены масками – не менее двух штук на смену. В столовые ходить по графику во избежание большого скопления людей.
Ознакомиться с постановлением можно на сайте регионального Роспотребнадзора. Напомним, в крае зарегистрировано 36 заболевших коронавирусом. У 11 человек вирус дал осложнение в виде пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU