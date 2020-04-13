2020-04-13T14:06:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санврач Алтайского края рассказал о правилах при выводе людей на работу в условиях коронавируса

Постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора
Иван ОЛЕКСЮК
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При входе на предприятие обеспечить термометрию.При входе на предприятие обеспечить термометрию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно указу губернатора Алтайского края, предприятия, осуществляющие деятельность почти по 50 направлениям, имеют право работать в объявленные выходными дни. Главный санитарный врач края объяснил, какие требования нужно соблюсти.

По указу, количество людей должно быть минимизировано, доставку людей на работу и обратно необходимо осуществлять на индивидуальном транспорте, а не общественном. При входе на предприятие обеспечить термометрию. Запретить доступ на работу сотрудникам. Имеющим признаки ОРВИ или простудных заболеваний. Все должны быть обеспечены масками – не менее двух штук на смену. В столовые ходить по графику во избежание большого скопления людей.

Ознакомиться с постановлением можно на сайте регионального Роспотребнадзора. Напомним, в крае зарегистрировано 36 заболевших коронавирусом. У 11 человек вирус дал осложнение в виде пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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