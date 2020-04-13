2020-04-13T12:39:25+03:00
Экономика

ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия

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ВТБ принял решение о продлении обслуживания пластиковых карт с истекшим в марте сроком действия. Около 160 тысяч клиентов, которые не успели получить новую перевыпущенную кредитную или дебетовую карту, смогут продолжить пользоваться текущим пластиком до 30 апреля 2020 года. За первые сутки работы нового сервиса общая сумма операций по снятию и пополнению данных карт превысила 60 млн рублей.

На первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать продленные карты для снятия и пополнения в своих банкоматах. Банк также продляет срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка.

- Мы понимаем, насколько важно сейчас сохранить возможность использования привычных банковских продуктов, не подвергая себя лишнему дискомфорту. ВТБ первым из банков выступил с инициативой продлить срок действия пластиковых карт, чтобы избавить клиентов от необходимости посещения офиса. Мы продлили действие карт с истекшим сроком действия в марте, что как минимум позволяет клиентам использовать карты в своих банкоматах для снятия и пополнения счета, - комментирует Ксения Андреева, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ.

Клиенты ВТБ также могут дистанционно оформить новые карты в системе ВТБ-Онлайн. Цифровая дебетовая «Мультикарта» выпускается мгновенно и может быть оформлена в любой из трех валют: российских рублях, долларах США или евро. У держателей есть возможность установить собственные настройки — ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы. Реквизиты цифровой карты можно получить в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay или Google Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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