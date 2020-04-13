13 Апр 2020 2020-04-13T12:04:39+03:00

Всего обработано более 600 остановочных павильонов

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В Барнауле завершился второй цикл дезинфекции остановок и других общественных мест для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К обработке приступили 10 апреля. Обработано три подземных пешеходных перехода, 57 общественных территорий и более 600 остановочных павильонов.

- Работы проводятся по поручению главы города. В Барнауле реализуется цикл профилактических мероприятий: ежедневно дезинфицируется подвижной состав общественного транспорта, еженедельно проводится санитарная уборка подъездов, в эти выходные приступили к дезинфекции дорог и тротуаров, - сообщает мэрия.

В настоящее время в Барнауле зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Троих пациентов уже выписали. Во всех тяжелых случаях болезнь дала осложнение в виде пневмонии, состояние пациентов тяжелое.

В крае действует режим самоизоляции, но судя по сервису Яндекса, люди его игнорируют - на улицах много людей.

ИСТОЧНИК KP.RU