Почти 16 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на третьего ребенка

13 Апр 2020 2020-04-13T11:06:21+03:00

В 2020 году на эти цели выделили 2064,76 миллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году ее размер составит 10 203 рубля

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Почти 16 тыс. алтайских семей получили ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края со ссылкой на региональное министерство социальной защиты.

- Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» предоставляет ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Такую форму социальной поддержки получают 15 858 семей. В 2020 году на эти цели выделили 2064,76 миллиона рублей, из них за три месяца израсходовали 25% - 516,18 млн рублей.

В этом году размер выплаты составит 10 203 рубля. Эта сумма соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

ИСТОЧНИК KP.RU