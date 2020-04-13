На Алтае зарегистрировали почти 100 пожаров

13 Апр 2020 2020-04-13T09:59:01+03:00

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В Алтайском крае начался сезон возгораний и поджогов сухой травы. Только за минувшие сутки в регионе спасатели зарегистрировали более 70 таких случаев, остальные пришлись на жилой сектор.

Площади возгораний разные - от небольших до вполне серьёзных. Спасатели просят жителей проявить ответственность и не оставлять не потушенные костры, спички, окурки. Не поджигать сухую траву, очистить от сухостоя свои участки.

В регионе с 10 апреля объявлен пожароопасный сезон. Такое решение принято на уровне краевого правительства в связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности. Сжигать сухую траву нельзя!

- Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности положен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Если ущерб чужому имуществу достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность, - сообщает региональное МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU