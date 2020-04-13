2020-04-13T09:59:01+03:00
Общество

На Алтае зарегистрировали почти 100 пожаров

Большинство из них – возгорание сухой травы
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Спасатели просят жителей проявить ответственность и не оставлять не потушенные костры, спички, окурки.Спасатели просят жителей проявить ответственность и не оставлять не потушенные костры, спички, окурки.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае начался сезон возгораний и поджогов сухой травы. Только за минувшие сутки в регионе спасатели зарегистрировали более 70 таких случаев, остальные пришлись на жилой сектор.

Площади возгораний разные - от небольших до вполне серьёзных. Спасатели просят жителей проявить ответственность и не оставлять не потушенные костры, спички, окурки. Не поджигать сухую траву, очистить от сухостоя свои участки.

В регионе с 10 апреля объявлен пожароопасный сезон. Такое решение принято на уровне краевого правительства в связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности. Сжигать сухую траву нельзя!

- Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности положен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Если ущерб чужому имуществу достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность, - сообщает региональное МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле завершился второй цикл дезинфекции остановок
Почти 16 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на третьего ребенка
На Алтае зарегистрировали почти 100 пожаров
В степном Алтае начали сев сельхозкультур
В Барнауле у фонтана произошла массовая драка
Двух мужчин осудили на семь лет за нападение на пенсионерку
48 свертков с наркотиками обнаружили сотрудники алтайской колонии
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 апреля 2020 года составило 36 человек
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Стало известно, сколько алтайских семей претендуют на получение выплаты на детей до трех лет
В Барнауле продолжили дезинфекцию улиц хлорсодержащим раствором
Алтайские артисты виртуально прочитают рассказы о войне
Алтайская Госавтоинспекция временно прекратила прием граждан из-за угрозы коронавируса
В Бийске может подтвердиться первый случай заражения коронавирусом
Рубцовская прокуратура через суд пытается обнулить шесть браков
В Алтайском крае растут цены на овощи, мясо и яйца