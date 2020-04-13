В степном Алтае начали сев сельхозкультур

13 Апр 2020 2020-04-13T09:01:44+03:00

Также аграрии региона включились в ранневесеннее боронование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Алтайские аграрии несмотря на пандемию начали сеять кормовые культуры - вирус вирус, а поля сами себя не обработают. В хозяйстве «Партнер» Михайловского района сеют эспарцет, костер и донник.

- Костер занимает уже более 100 гектаров, планы по эспарцету - 200 гектаров, по доннику - 170 гектаров, - сообщает официальный сайт правительства региона со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства Алтайского края.

В хозяйстве Сергея Шилина (Кулундинский район) приступили к посеву овса. Работы выполнены на 220 гектарах. Начинают сеять овес в «Смирненьком» и других хозяйствах района.

Также аграрии региона включились в ранневесеннее боронование. По оперативным данным ведомства, работы идут в Бурлинском, Ключевском, Кулундинском, Михайловском, Родинском, Романовском, Табунском, Угловском, Усть-Пристанском, Петропавловском районах и Славгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU