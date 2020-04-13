В Барнауле у фонтана произошла массовая драка
В социальных сетях появилось сообщение о массовой драке в Барнауле. Как пишет «Инцидент Барнаул», она произошла в воскресенье, 12 апреля, на улице Георгия Исакова, 262 возле фонтана.
- В драке участвовали молодые люди возрастом от 17 до 30 лет. Один человек лежал на земле, его избили. На место приезжал наряд ППС и скорая помощь. Все участники скрылись во дворе указанного дома, - сообщает паблик.
Мы связались с городским управлением МВД с просьбой подтвердить информацию об инциденте.
- Сообщение об этом поступило в отделение полиции "Докучаево". Сейчас проводится проверка, - рассказали в ведомстве.
Вероятнее всего, история закончится ничем, так как нет пострадавших - никто не писал заявления, не доставлялся в больницу и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU