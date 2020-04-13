В Барнауле у фонтана произошла массовая драка

13 Апр 2020 2020-04-13T11:50:13+03:00

По словам очевидцев, в драке участвовали молодые люди возрастом от 17 до 30 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Об этом в социальных сетях пишут горожане

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В социальных сетях появилось сообщение о массовой драке в Барнауле. Как пишет «Инцидент Барнаул», она произошла в воскресенье, 12 апреля, на улице Георгия Исакова, 262 возле фонтана.

- В драке участвовали молодые люди возрастом от 17 до 30 лет. Один человек лежал на земле, его избили. На место приезжал наряд ППС и скорая помощь. Все участники скрылись во дворе указанного дома, - сообщает паблик.

Мы связались с городским управлением МВД с просьбой подтвердить информацию об инциденте.

- Сообщение об этом поступило в отделение полиции "Докучаево". Сейчас проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Вероятнее всего, история закончится ничем, так как нет пострадавших - никто не писал заявления, не доставлялся в больницу и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU