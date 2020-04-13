Двух мужчин осудили на семь лет за нападение на пенсионерку

13 Апр 2020 2020-04-13T08:00:31+03:00

Они «встряхнули» бабушку за плечи и обыскали ее квартиру, но денег не нашли

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Двое молодых людей отправятся за решетку почти на семь лет за «Разбой». Суд счел такое наказание справедливым, хотя никто в этой ситуации физически не пострадал, деньги похищены не были.

В июне 2019 года во время распития алкоголя мужчина предложил своему знакомому похитить деньги у ранее ему местной пенсионерки. Они проникли в её квартиру, один из них схватил потерпевшую за предплечья, с силой сдавил их, прижав женщину к стене, пригрозив насилием.

Второй мужчина в это время прошёл в комнату в поисках денег. В итоге грабители ушли с пустыми руками денег они не нашли, а старушка тайник не выдала.

- От насильственных действий осуждённого на правом и левом предплечьях потерпевшей образовались кровоподтёки. Сразу после того, как мужчины вышли из квартиры, потерпевшая обратилась за помощью к соседям, - сообщает помощник Каменского межрайонного прокурора Матвей Ланге

Инцидент посчитали дерзким и особо тяжким преступлением. И хотя сторона защиты обжаловала приговор, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания, а также на неверную квалификацию содеянного, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для изменения приговора. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU