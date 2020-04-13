2020-04-13T08:00:31+03:00
Происшествия

Двух мужчин осудили на семь лет за нападение на пенсионерку

Они «встряхнули» бабушку за плечи и обыскали ее квартиру, но денег не нашли
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: УФСИН по Алтайскому краю.Фото: УФСИН по Алтайскому краю.
Изменить размер текста:

Двое молодых людей отправятся за решетку почти на семь лет за «Разбой». Суд счел такое наказание справедливым, хотя никто в этой ситуации физически не пострадал, деньги похищены не были.

В июне 2019 года во время распития алкоголя мужчина предложил своему знакомому похитить деньги у ранее ему местной пенсионерки. Они проникли в её квартиру, один из них схватил потерпевшую за предплечья, с силой сдавил их, прижав женщину к стене, пригрозив насилием.

Второй мужчина в это время прошёл в комнату в поисках денег. В итоге грабители ушли с пустыми руками денег они не нашли, а старушка тайник не выдала.

- От насильственных действий осуждённого на правом и левом предплечьях потерпевшей образовались кровоподтёки. Сразу после того, как мужчины вышли из квартиры, потерпевшая обратилась за помощью к соседям, - сообщает помощник Каменского межрайонного прокурора Матвей Ланге

Инцидент посчитали дерзким и особо тяжким преступлением. И хотя сторона защиты обжаловала приговор, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания, а также на неверную квалификацию содеянного, суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для изменения приговора. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле завершился второй цикл дезинфекции остановок
Почти 16 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на третьего ребенка
На Алтае зарегистрировали почти 100 пожаров
В степном Алтае начали сев сельхозкультур
В Барнауле у фонтана произошла массовая драка
Двух мужчин осудили на семь лет за нападение на пенсионерку
48 свертков с наркотиками обнаружили сотрудники алтайской колонии
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 апреля 2020 года составило 36 человек
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Стало известно, сколько алтайских семей претендуют на получение выплаты на детей до трех лет
В Барнауле продолжили дезинфекцию улиц хлорсодержащим раствором
Алтайские артисты виртуально прочитают рассказы о войне
Алтайская Госавтоинспекция временно прекратила прием граждан из-за угрозы коронавируса
В Бийске может подтвердиться первый случай заражения коронавирусом
Рубцовская прокуратура через суд пытается обнулить шесть браков
В Алтайском крае растут цены на овощи, мясо и яйца