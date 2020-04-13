13 Апр 2020 2020-04-13T06:20:30+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 апреля 2020 года составило 36 человек. За минувшие сутки были выявлены еще двое инфицированных – по одному в Бийске и Барнауле. Результат подтвердился лабораторными исследованиями.

Жительница Барнаула выявлена по контакту с ранее заболевшей. Большинство зараженных зарегистрированы в краевой столице – 28 человек. В Павловском районе – два человека, в Первомайском районе – также двое, по одному – в Крутихинском районе и городах Заринске, Рубцовске, Бийске.

Из всех зараженных трое выздоровели. Всего на коронавирусную инфекцию в ргеионе обследовано больше 10 тыс. человек. (5427– в Диагностических центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска), 4574 – в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Под медицинским наблюдением находятся 918 человек, более пяти тысяч сняты с наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU