В Барнауле продолжили дезинфекцию улиц хлорсодержащим раствором
Минувшей ночью в Барнауле продолжили дезинфекцию дорог и тротуаров. На этот раз дорожники обезвредили улицы Димитрова, Аванесова, Белинского, Попова, Гущина, Малахова, Змеиногорский тракт и территорию медкластера.
Работы, по традиции, начались поздней ночью. В них было задействовано 12 единиц спецтехники «Автодорстроя», а Госавтоинспекция в это время следила, чтобы никто не двигался по территории обработки.
- Администрация Барнаула призывает жителей города ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц, по возможности убрать машины с проезжей части, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, дезинфекция проводится для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Всего планируется обработать более 4 млн квадратных метров дорог. Хлорсодержащее средство для дезинфекции безопасно для людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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