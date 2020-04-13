2020-04-13T04:49:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле продолжили дезинфекцию улиц хлорсодержащим раствором

При благоприятной погоде обработка будет проводиться раз в неделю
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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При благоприятной погоде обработка будет проводиться раз в неделюПри благоприятной погоде обработка будет проводиться раз в неделюФото: Олег УКЛАДОВ
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Минувшей ночью в Барнауле продолжили дезинфекцию дорог и тротуаров. На этот раз дорожники обезвредили улицы Димитрова, Аванесова, Белинского, Попова, Гущина, Малахова, Змеиногорский тракт и территорию медкластера.

Работы, по традиции, начались поздней ночью. В них было задействовано 12 единиц спецтехники «Автодорстроя», а Госавтоинспекция в это время следила, чтобы никто не двигался по территории обработки.

- Администрация Барнаула призывает жителей города ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц, по возможности убрать машины с проезжей части, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, дезинфекция проводится для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Всего планируется обработать более 4 млн квадратных метров дорог. Хлорсодержащее средство для дезинфекции безопасно для людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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