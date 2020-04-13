Алтайские артисты виртуально прочитают рассказы о войне

13 Апр 2020 2020-04-13T04:36:10+03:00

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В Молодёжном театре Алтая предлагают жителям края познакомиться с аудиокнигами, записанными ко Дню Победы. Запись артистов, читающих рассказы о войне, подготовили еще к прошлому юбилею.

Как рассказали в театре, традиционно, в начале мая стартуют показы спектаклей о войне. Но в связи с ограничительными мерами организовать показы не получится.

- «Страницы памяти» - это совместный проект Молодежного театра Алтая с радиостанцией «Серебряный дождь в Барнауле». Аудиосборник записывали пять лет назад к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне специально для пополнения фондов Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Над записью аудиокниг в течение трех месяцев работали опытные артисты Молодежного театра, - рассказали в пресс-службе МТА.

Первая запись уже доступна слушателям: ведущий мастер сцены Галина Чумакова прочитает для вас рассказ Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова».

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ИСТОЧНИК KP.RU