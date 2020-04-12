Алтайская Госавтоинспекция временно прекратила прием граждан из-за угрозы коронавируса
Госавтоинспекция Алтайского края временно приостановила личный прием граждан. Такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Отправить заявление или обращение можно на бумажных носителях по почте, либо в электронной форме через сервис «Прием обращений» официальных интернет-сайтов ГУ МВД России по Алтайскому краю и Госавтоинспекции Алтайского края.
- Прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по линии ГИБДД осуществляется только по предварительной записи через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (после регистрации на данном сервисе имеется возможность получения уведомлений о штрафах), либо по телефону, - говорится в сообщении.
Сайт Госуслуги работает круглосуточно, поэтому отправить обращение можно в любое время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Распылить и обезвредить: в Барнауле прошла масштабная дезинфекция улиц
Обработку проводят, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»