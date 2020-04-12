2020-04-12T14:15:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Алтайская Госавтоинспекция временно прекратила прием граждан из-за угрозы коронавируса

Обращения будут приниматься по почте или через специальный сервис
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Госавтоинспекция Алтайского края временно приостановила личный прием гражданГосавтоинспекция Алтайского края временно приостановила личный прием гражданФото: Олег УКЛАДОВ
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Госавтоинспекция Алтайского края временно приостановила личный прием граждан. Такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отправить заявление или обращение можно на бумажных носителях по почте, либо в электронной форме через сервис «Прием обращений» официальных интернет-сайтов ГУ МВД России по Алтайскому краю и Госавтоинспекции Алтайского края.

- Прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по линии ГИБДД осуществляется только по предварительной записи через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (после регистрации на данном сервисе имеется возможность получения уведомлений о штрафах), либо по телефону, - говорится в сообщении.

Сайт Госуслуги работает круглосуточно, поэтому отправить обращение можно в любое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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