Рубцовская прокуратура через суд пытается обнулить шесть браков

12 Апр 2020 2020-04-12T10:05:34+03:00

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Прокуратура Рубцовска через суд требует расторжения шести браков. Ведомственная проверка показала, что они заключены без намерения создать семью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, результаты проверки доказывают, что браки между гражданами Российской Федерации и иностранцами были заключены, чтобы граждане других государств получили разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или гражданство. Прокуратура направила иски о признании браков недействительными в суд.

Напомним, в Барнауле в три раза выросло число разводов. Выросло и количество браков. 166 пар зарегистрировали свои отношения, тогда как в прошлом году в январе отпраздновали всего 117 свадеб. Развестись в первом месяце високосного года пожелали 273 человека, а в январе 2019-го распалось всего 87 семей — более, чем в три раза меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU