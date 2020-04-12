Рубцовская прокуратура через суд пытается обнулить шесть браков
Прокуратура Рубцовска через суд требует расторжения шести браков. Ведомственная проверка показала, что они заключены без намерения создать семью.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, результаты проверки доказывают, что браки между гражданами Российской Федерации и иностранцами были заключены, чтобы граждане других государств получили разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или гражданство. Прокуратура направила иски о признании браков недействительными в суд.
Напомним, в Барнауле в три раза выросло число разводов. Выросло и количество браков. 166 пар зарегистрировали свои отношения, тогда как в прошлом году в январе отпраздновали всего 117 свадеб. Развестись в первом месяце високосного года пожелали 273 человека, а в январе 2019-го распалось всего 87 семей — более, чем в три раза меньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU