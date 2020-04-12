2020-04-12T07:05:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 250 волонтеров помогают пожилым и инвалидам в Барнауле

В крае продолжается акция взаимопощи #МЫВМЕСТЕ
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Волонтеры помогают в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимостиВолонтеры помогают в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимостиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле волонтеры продолжают оказывать помощь пожилым и маломобильным гражданам. В акции участвуют 289 человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ежедневно на горячую линию поступают заявки на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. За время запуска линии было отработано уже почти 500 заявок.

- У нас уже есть постоянные подопечные, это люди преклонного возраста, которым мы помогаем с доставкой продуктов и лекарств. Также волонтеры общаются с пенсионерами по телефону или созваниваются с ними по скайпу или вотсапу. Мы понимаем, что в условиях самоизоляции им очень тяжело находиться дома без общения. И если им просто хочется с кем-то поговорить, поделиться своими радостями, переживаниями, то наши ребята всегда на связи и готовы пообщаться», - рассказала Арина Петрова, руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив Алтайского государственного технического университета, чьи воспитанники также стали добровольцами.

Напомним, оставить заявку на помощь можно по телефону федеральной горячей линии акции +7-800-200-34-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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