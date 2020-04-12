Более 250 волонтеров помогают пожилым и инвалидам в Барнауле
В Барнауле волонтеры продолжают оказывать помощь пожилым и маломобильным гражданам. В акции участвуют 289 человек.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ежедневно на горячую линию поступают заявки на оказание помощи в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. За время запуска линии было отработано уже почти 500 заявок.
- У нас уже есть постоянные подопечные, это люди преклонного возраста, которым мы помогаем с доставкой продуктов и лекарств. Также волонтеры общаются с пенсионерами по телефону или созваниваются с ними по скайпу или вотсапу. Мы понимаем, что в условиях самоизоляции им очень тяжело находиться дома без общения. И если им просто хочется с кем-то поговорить, поделиться своими радостями, переживаниями, то наши ребята всегда на связи и готовы пообщаться», - рассказала Арина Петрова, руководитель Центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив Алтайского государственного технического университета, чьи воспитанники также стали добровольцами.
Напомним, оставить заявку на помощь можно по телефону федеральной горячей линии акции +7-800-200-34-11.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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