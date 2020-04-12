Пассажира рейса Москва-Барнаул отправили на карантин в обсерватор

12 Апр 2020 2020-04-12T05:58:10+03:00

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Накануне в Барнаул прибыли самолеты из Москвы. Всего на бортах находились 126 человек.

Как пишет «МК на Алтае», одного из прилетевших поместили в обсерватор, который располагается в санатории в Первомайском районе. Он находится под наблюдением врачей. Остальных пассажиров призвали находиться дома на самоизоляции. Контролировать исполнение домашнего режима будут медики и сотрудники полиции.

Напомним, в настоящее время Москва является очагом коронавируса в России. По указу губернатора Виктора Томенко, все прилетевшие из столицы должны пройти двухнедельный режим изоляции.

В Алтайском крае, на данный момент, выявлено 29 случаев заболевания, двое из заболевших уже полностью выздоровели и выписаны из больницы. Все зараженные являются жителями Барнаула, Павловска и Заринска.

Всего под медицинским наблюдением в крае находятся 773 человека, из них 766 - граждане РФ, семеро - иностранцы. Снято наблюдением за 5257 людьми. Всего в крае обследовали на вирус более 9 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU