2020-04-11T13:43:11+03:00
Общество

Клещи покусали 70 человек на Алтае

Берегите нежные места – они кусают там, где мягко
Иван ОЛЕКСЮК
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Еще 19 человек – это барнаульцы.Еще 19 человек – это барнаульцы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вот и очнулись кровососущие твари, которые держат в страхе горожан – клещи! За прошедшую неделю 70 жителей стали жертвами нападений этих насекомых.

Семеро из них – это дети. Им вкололи иммуноглобулин и отпустили домой. Кстати, говорят, что с каждой последующей инъекцией эффект иммуноглобулина снижается, поэтому медики призывают делать лучше прививки.

Еще 19 человек – это барнаульцы. Из всех доставленных на исследование клещей вирус клещевого энцефалита выявили в 8,7% случаев, пишет Роспотребнадзор. Если говорить по-человечески, то это всего 5-7 насекомых (при условии, что ползающих гадов сдали на опыты все 70 укушенных). Не спешите пугаться, ни об одном зараженном человеке пока не сообщается.

Но вы все равно, если соберетесь на природу, не подставляйтесь – закатывайте штаны в носки, майку в штаны и так далее. А также пользуйтесь репеллентами.

На всякий случай адреса травмпунктов в Барнауле, куда можно прийти, если клещ все-таки присосался:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. (3852) 40-06-49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. (3852) 72-08-15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. (3852) 47-77-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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