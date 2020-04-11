2020-04-11T11:54:54+03:00
Общество

На Алтае в домах проводят дезинфекцию подъездов

Препараты используются с соблюдением санитарных норм и правил
Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайские власти продолжают отчитываться о дезинфекции подъездов домов во всех городах края – они обрабатываются спецраствором, который соответствует санитарным нормам.

В Белокурихе заверяют, что в ближайшие недели профилактическую обработку проведут во всех подъездах многоквартирных домов города.

На Алтае в домах проводят дезинфекцию подъездов.Видео: телеграм-канал "Алтайские крайности"

- 9 апреля профилактическую дезинфекцию провели в домах управляющей компании «Содружество» (улица Советская, 9 и улица Братьев Ждановых, 3). Помимо подъездов, специалисты тщательно обрабатывают входные группы. Компания обработала пять домов, которыми управляет. Остальные - на очереди, - сообщается на официальном сайте региона

Между тем, у горожан вызывают сомнения добросовестность управляющих компаний. Которые должны проводить обработку. В телеграм-канале Алтайские крайности появилось видео обработки подъезда дома на Павловском тракте, 227 в Барнауле.

- Показуха от УК «Индустрия». Опрыскивают на камеру подъезд на первом этаже и уходят. Внутри лифта не обрабатывают, перила тоже. Зато отчитаются фоточками и видео. Хватит держать людей за баранов! – пишет канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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