Почти 800 человек в Алтайском крае остаются на самоизоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T09:52:01+03:00

За ними следят полиция и медики

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По данным оперштаба по коронавирусу 773 человека стоят на контроле по самоизоляции. Всего в регионе зафиксировано 29 случае, двое выздоровели. Один человек подключен к аппарату ИВЛ, состояние тяжелое.

- Сотрудники полиции провели 29531 проверку соблюдения режима самоизоляции, зарегистрировано в КУСП (по ст. 19.4 ч.1 КоАП РФ) 578 материалов проверки по фактам нарушения режима. Зарегистрировано 174 материала проверки по ст. 6.3 КоАП РФ, по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено 10 административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, - сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

Ранее стало известно, что в Барнаул из Москвы прибыли 126 человек. Один пассажир размещен в обсерватор Первомайского района для медицинского наблюдения. Остальные граждане режим самоизоляции будут соблюдать по месту проживания - им вручены предписания. Соблюдение режима контролируют медики и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU