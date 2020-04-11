Заместитель министра строительства и ЖКХ в Алтайском крае подал в отставку

11 Апр 2020 2020-04-11T09:17:53+03:00

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В Алтайском крае заместитель министра строительства и ЖКХ, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов подал в отставку.

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на начальника департамента по информационной политике регионального правительства Дмитрия Негреева, Голубцов написал заявление по собственному желанию 9 апреля.

О причинах такого решения пока ничего не известно. Издание упоминает, что сфера жилищно-коммунального хозяйства в регионе является одной из самых проблемных.

- 50-летний Андрей Голубцов проработал в сферах, связанных с ЖКХ, практически всю трудовую жизнь. Как указано на сайте регионального Минстроя, с ноября 1996 по март 2001 года он работал в должности главного инженера жилищно-коммунального управления Научного городка, а затем занял пост начальника в том же управлении, на котором и прослужил до 2003 года. После этого Голубцов занял место главы Научногородокской сельской администрации, проработав на этом посту до 2010 года, - пишет портал.

После этого его назначили на должность замначальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2014 году он стал замначальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству, с 2017 года – заместитель руководителя краевого Минстройтранса и ЖКХ. После того, как транспортная отрасль выделилась в отдельное ведомство в 2019 году, Голубцов остался замминистра строительства и ЖКХ края, по прежнему курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU