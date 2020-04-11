2020-04-11T09:17:53+03:00
Общество

Заместитель министра строительства и ЖКХ в Алтайском крае подал в отставку

Андрей Голубцов написал заявление по собственному желанию
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Администрация краяАдминистрация краяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае заместитель министра строительства и ЖКХ, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов подал в отставку.

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на начальника департамента по информационной политике регионального правительства Дмитрия Негреева, Голубцов написал заявление по собственному желанию 9 апреля.

О причинах такого решения пока ничего не известно. Издание упоминает, что сфера жилищно-коммунального хозяйства в регионе является одной из самых проблемных.

- 50-летний Андрей Голубцов проработал в сферах, связанных с ЖКХ, практически всю трудовую жизнь. Как указано на сайте регионального Минстроя, с ноября 1996 по март 2001 года он работал в должности главного инженера жилищно-коммунального управления Научного городка, а затем занял пост начальника в том же управлении, на котором и прослужил до 2003 года. После этого Голубцов занял место главы Научногородокской сельской администрации, проработав на этом посту до 2010 года, - пишет портал.

После этого его назначили на должность замначальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2014 году он стал замначальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству, с 2017 года – заместитель руководителя краевого Минстройтранса и ЖКХ. После того, как транспортная отрасль выделилась в отдельное ведомство в 2019 году, Голубцов остался замминистра строительства и ЖКХ края, по прежнему курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае в домах проводят дезинфекцию подъездов
Почти 800 человек в Алтайском крае остаются на самоизоляции
Заместитель министра строительства и ЖКХ в Алтайском крае подал в отставку
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
В Бийске будут судить заместителя мэра из-за жилья на улице Спекова
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
В барнаульской мэрии утвердили новый состав Совета женщин
Алтайские полицейские поймали двух наркоторговцев с полкило синтетических веществ
Алтайские пенсионеры могут уйти на карантин до 19 апреля
Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом
«РЖД-Медицина» в Барнауле поможет системе здравоохранения Алтайского края
Пенсионер в пьяном угаре забил до смерти тростью собственного отца
Недвижимость алтайских должников по ипотеке массово выставляют на торги
Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан
Волонтеры АлтГТУ помогают осваивать дистанционные технологии
Студенты АлтГТУ - в числе победителей международной олимпиады