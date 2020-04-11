В Бийске будут судить заместителя мэра из-за жилья на улице Спекова

11 Апр 2020 2020-04-11T07:25:58+03:00

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Краевой Следком завершил расследование уголовного дела жилья по улице Спекова. Речь идет о так называемом первом энергоэффективном квартале, построенном в наукограде. Сразу после сдачи жильцы начали жаловаться на качество строений.

В результате выявленных в ходе эксплуатации недостатков застройщика через суд обязали устранить их безвозмездно. Он этого не сделал, и работы пришлось выполнить администрации Бийска за счет городского бюджета, мэрия заплатила 34 млн. рублей.

Теперь зама главы города обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия при строительстве многоквартирных домов.

- Должностными лицами муниципального образования процесс строительства жилья не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города, - пишет СК.

Обращения жильцов в органы власти не принесли результатов – граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях. Данная ситуация вынудила людей обратиться в следственное управление СК по краю. После проведения проверочных мероприятий следователями возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU