2020-04-11T06:44:25+03:00
Общество

Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink

Поделиться:
Изменить размер текста:

Цифровой видеосервис Wink «Ростелкома» совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM запустили серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях.

Для всех, кто находится в самоизоляции предусмотрено несколько видов тренировок. Начинать день Wink и UFC GYM предлагают с занятия «Утреннее пробуждение». Всего 10 минут суставной разминки помогут привести себя в тонус, взбодриться и зарядиться позитивом на весь день.

Предоставлено пресс-службой компании

Предоставлено пресс-службой компании

Тем, кто только планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения направлены на развитие основных групп мышц и работу с собственным весом, поэтому специального снаряжения для занятий не потребуется.

Для опытных атлетов подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью», направленная на изучение и усвоение технических элементов боя без реального партнера по спаррингу.

Для подготовки к занятиям предусмотрена 10-минутная комплексная онлайн-разминка, которая разогреет мышцы и подготовит тело к любой физической нагрузке.

- Наша миссия — поддерживать людей. Каждый из нас ежедневно борется с множеством трудностей, особенно в режиме самоизоляции. Лень, отсутствие дисциплины и мотивации, тревожность, увеличение времени в экранах телефонов и компьютеров — все это не добавляет здоровья. Именно поэтому мы создали онлайн-тренировки. Это простой способ сменить фокус с негативной повестки на работу над собой и своим здоровьем. 15–30 минут ежедневно помогут оставаться в тонусе и дадут силы, чтобы переждать это непростое время. Поддерживайте себя, близких и друзей, занимайтесь спортом! — отметил руководитель проекта UFC GYM в России Игорь Рыжов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
В Бийске будут судить заместителя мэра из-за жилья на улице Спекова
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
В барнаульской мэрии утвердили новый состав Совета женщин
Алтайские полицейские поймали двух наркоторговцев с полкило синтетических веществ
Алтайские пенсионеры могут уйти на карантин до 19 апреля
Группа НЛМК формирует фонд поддержки регионов присутствия для борьбы с коронавирусом
«РЖД-Медицина» в Барнауле поможет системе здравоохранения Алтайского края
Пенсионер в пьяном угаре забил до смерти тростью собственного отца
Недвижимость алтайских должников по ипотеке массово выставляют на торги
Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан
Волонтеры АлтГТУ помогают осваивать дистанционные технологии
Студенты АлтГТУ - в числе победителей международной олимпиады