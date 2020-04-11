2020-04-11T05:57:40+03:00
Общество

В барнаульской мэрии утвердили новый состав Совета женщин

Постановление об этом глава города подписал 10 апреля
Иван ОЛЕКСЮК
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Совет женщин защищает права женщин, содействует повышению их статуса в обществеСовет женщин защищает права женщин, содействует повышению их статуса в обществеФото: Олег УКЛАДОВ
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Вот уже десять лет при барнаульской администрации действует Совет женщин, который защищает права женщин, содействует повышению их статуса в обществе, роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Как пишет пресс-служба, решение о формировании нового состава Совета было принято на последнем пленарном заседании, также были инициированы письма в органы местного самоуправления и Общественную палату Барнаула для внесения предложений по кандидатурам. Органами местного самоуправления было предложено 15 кандидатур, Общественной палатой города IV созыва – 10 кандидатур.

В новый состав вошли члены общественных объединений и организаций, представители научного сообщества, деловых кругов, специалисты, в том числе в области права, культурологии и других.

На заседании актива Совета женщин, которое прошло в начале марта, было принято решение поддержать 11 из 25 предложенных кандидатур. Кроме того, Совет женщин вышел с ходатайством к главе города о переизбрании в новый состав 14 членов предыдущего состава, внесших значительный вклад в развитие женского движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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