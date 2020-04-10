«РЖД-Медицина» в Барнауле поможет системе здравоохранения Алтайского края

10 Апр 2020 2020-04-10T13:24:36+03:00

В медучреждениях компании в регионе создан запас средств защиты, дезинфекции и медпрепаратов

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По распоряжению властей Алтайского края стационар сети «РЖД-Медицина» в Барнауле и четыре его поликлиники в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Кулунде помогут пациентам с социально-значимыми заболеваниями и состояниями, когда отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровья.

Как сообщили на портале Западно-Сибирской железной дороги, в ежедневном режиме врачи больницы принимают экстренных пациентов в отделении сосудистой хирургии, увеличив свою нагрузку в связи с перепрофилированием городской больницы №5 под инфекционных больных. Клиника участвует в оказании экстренной помощи по терапии согласно приказам по маршрутизации пациентов министерства здравоохранения Алтайского края.

Коллективы всех медицинских подразделений сети здравоохранения «РЖД-Медицина» в Алтайском территориальном управлении Западно-Сибирской железной дороги, включая медпункты, кабинеты предрейсовых медосмотров прошли обучение по проблемам коронавирусной инфекции.

В медицинских учреждениях компании в Алтайском крае создан необходимый запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинских препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU