2020-04-10T14:38:28+03:00
Общество

Алтайские пенсионеры могут уйти на карантин до 19 апреля

С начала пандемии им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции
БОРЗОВ Денис
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Алтайские работающие пенсионеры могут уйти на карантинАлтайские работающие пенсионеры могут уйти на карантинФото: pixabay.com
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Все жители Алтайского края, которые работают в возрасте 65 лет и старше могут уйти на карантин по 19 апреля. Об этом 10 апреля во время пресс-конференции рассказали в фонде соцстрахования РФ.

Именно пожилые люди в группе риска по новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Оформить больничный по карантину могут работающие по трудовому договору граждане с датой рождения 6 апреля 1955 года и ранее.

«Временные правила не распространяются на работников в возрасте 65 лет и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы, потому что они за этот период получают положенные выплаты. Оплате по такому листку нетрудоспособности также не подлежат периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям, таким как заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и другим», - сообщила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Алтайского отделения Фонда социального страхования Елена Воронцова.

Сейчас сложно оценить, какое количество граждан оформят листок нетрудоспособности по новому постановлению. Выплаты ушедшим на карантин работникам только начались. От работодателей активно поступают сведения. Прием реестров на оплату листков нетрудоспособности для работников старшего возраста продолжается, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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