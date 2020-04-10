Пенсионер в пьяном угаре забил до смерти тростью собственного отца

10 Апр 2020 2020-04-10T12:01:41+03:00

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Мужчина в пьяной перепалке забил до смерти тростью собственного отца. Трагичные события случились днем 7 апреля в одном из сел Шелаболихинского района.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следкома по Алтайскому краю, пьяный мужчина пришел в гости к своему отцу. Между ними начался спор, мужчины поссорились из-за затяжных конфликтных отношений. В итоге сын выхватил трость и стал ею избивать пожилого мужчину. От множественных повреждений 92 – летний дедушка скончался в больнице КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ».

Сейчас суд заключил 67-летнего сибиряка под стражу. По словам следователей, проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

«Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 67-летнему жителю Шелаболихинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU