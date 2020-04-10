Волонтеры АлтГТУ помогают осваивать дистанционные технологии

10 Апр 2020 2020-04-10T10:02:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Студенты факультета информационных технологий АлтГТУ организовали отряд цифровых волонтёров для помощи студентам и преподавателям, у которых возникают сложности в работе с видеохостингами и социальными сетями, в настройке и использовании дистанционных образовательных технологий. ,

- Волонтеры помогают преподавателям и студентам адаптироваться в режиме дистанционного обучения, сопровождают проведение вебинаров, настраивают и обслуживают цифровое взаимодействие, помогают в создании медиаконтента, - рассказывает студент направления "Приборостроение" АлтГТУ Александр Ушаков. - Вместе с моим одногруппником Евгением Разговоровым мы создали несколько презентаций о том, как правильно размещать информацию в различных социальных сетях, как создавать группы, конференции, загружать файлы лекций на видеохостинги. Эти материалы помогают преподавателям разобраться в современных системах, настроить дистанционное общение со студентами.

Ещё одно направление работы в организации консультационной поддержки студентам - тьюторство.

- За каждой академической группой закреплён тьютор. Тьюторы организуют онлайн-конференции в социальных сетях и мессенджерах,помогая справляться с трудностями в освоении образовательных программ дистанционно, - говорит руководитель Центра тьюторов АлтГТУ Екатерина Мельник. - И надо сказать, что острых вопросов не возникает, ребята вливаются в новый режим работы успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU