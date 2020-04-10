В Барнауле 11 апреля продезинфицируют весь проспект Ленина из-за коронавируса
В Барнауле в субботу, 11 апреля обработают весь проспект Ленина. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дорожники начнут с площади Баварина, дойдут до проспекта Космонавтов. Задержатся и на проспекте Строителей, дезинфекция начнется с 22.00.
«Магистрали будут обрабатывать МБУ «Автодорстрой» в ночное время специальным средством, одобренным управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Периодичность обработки проезжей части и тротуаров - один раз в неделю», - сообщили в пресс-центре мэрии.
Следить за безопасностью места проведения работ будет ГИБДД Барнаула и районные отделы УВД краевой столицы. Во время обработки движение по дорогам будет ограничено.
Жителей города призывают ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома во время обработки улиц дезсредствами.
Ночью во время отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена на следующий день. Если будет сильный ветер, график выполнения работ будет корректироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»