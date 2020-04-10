2020-04-10T09:31:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле 11 апреля продезинфицируют весь проспект Ленина из-за коронавируса

Следить за безопасностью места проведения работ будет ГИБДД
БОРЗОВ Денис
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Обработка будет проходить ночью с 22.00Обработка будет проходить ночью с 22.00Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле в субботу, 11 апреля обработают весь проспект Ленина. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дорожники начнут с площади Баварина, дойдут до проспекта Космонавтов. Задержатся и на проспекте Строителей, дезинфекция начнется с 22.00.

«Магистрали будут обрабатывать МБУ «Автодорстрой» в ночное время специальным средством, одобренным управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Периодичность обработки проезжей части и тротуаров - один раз в неделю», - сообщили в пресс-центре мэрии.

Следить за безопасностью места проведения работ будет ГИБДД Барнаула и районные отделы УВД краевой столицы. Во время обработки движение по дорогам будет ограничено.

Жителей города призывают ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома во время обработки улиц дезсредствами.

Ночью во время отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена на следующий день. Если будет сильный ветер, график выполнения работ будет корректироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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