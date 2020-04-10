2020-04-10T09:01:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле откроется специальный госпиталь для детей, заболевших коронавирусом

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: на Алтае заработает госпиталь для зараженных инфекцией детей
БОРЗОВ Денис
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Будущий госпиталь для детей, заболевших коронавирусом в БарнаулеБудущий госпиталь для детей, заболевших коронавирусом в БарнаулеФото: Google Карты
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: в городе откроется спецгоспиталь для детей, зараженных коронавирусом.

Инфекционный госпиталь для детей, зараженных коронавирусной инфекцией будет работать на базе Центра охраны материнства и детства. Ведутся последние приготовления.

Как сообщает пресс-служб краевого минздрава, сейчас в регионе заражены коронавирусом 21 местных жителя. Из них двое - дети, шести и одиннадцати лет. На данный момент они лежат в медучреждении, чувствуют себя нормально, находятся в специальных боксах горбольницы №11. Однако ведомство уточняет, что если в Алтайском крае будет выявлено больше пяти зараженных коронавирусом детей, то их начнут отправлять в специализированный госпиталь центра охраны материнства и детства (Барнаул, ул. Гущина, 179 «д».

Буквально вчера, 9 апреля, руководство медучреждения вместе со специалистами краевого минздрава и местного Росздравнадзора проверили степень готовности больницы. Они сообщили, что госпиталь рассчитан на 108 коек: 15 реанимационных, 16 - палаты интенсивной терапии, 6 – в боксах. Детей, которые там сейчас находятся, либо выпишут в ближайшие два дня, либо отправят в детскую больницу №1.

К слову, госпиталь АККЦОМД в полном объеме обеспечен аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородными концентраторами, что обеспечит безопасность детей, зараженных коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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