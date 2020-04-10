Жителям Алтайского края Почта России доставит заказные письма онлайн

10 Апр 2020 2020-04-10T08:59:32+03:00

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Во избежание рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Почта России в Алтайском крае рекомендует своим клиентам получать необходимые услуги почтовой связи с помощью цифровых сервисов, оставаясь при этом дома. Клиентам Почты России вовсе не обязательно идти в отделение для того, чтобы отправить заказное письмо, ведь данная услуга доступна, как для физических так и юридических лиц в электронной форме через почтовую информационную систему.

Благодаря сервису отправки электронных заказных писем, клиент Почты России, организация или предприятие, не тратят время и ресурсы на распечатку, отправку и хранение документов. Корреспонденция передаётся Почте России через защищенные цифровые каналы связи. Сервис позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи, имеющей юридическую силу.

Подключив сервис электронных заказных писем (ЭЗП) совершенно бесплатно, клиенты могут также следить за поступающими письмами от госорганов и организаций, что особенно

Отправить заказное письмо можно онлайн из любой точки России с телефона или компьютера. Отправка будет полезна всем, кому нужно написать в адрес ведомств, организаций или частному лицу. Онлайн-отправка заказного письма стоит 60 рублей.

Проект ЭЗП – это не только высокотехнологичный продукт Почты России, но и пример уважительного отношения к природе. Экологи подсчитали, что переход на электронные заказные письма и увеличение доли электронной доставки в личный кабинет позволит ежегодно сохранять свыше 50 тыс. деревьев.

Как отправить электронное заказное письмо?

1.Подготовьте письмо в электронной форме, сохранив его в формате PDF или XML (в первом случае сразу же будет сформирован готовый образ письма, во втором письмо будет сформировано системой по шаблону).

2.Заверьте файл электронной подписью (чтобы её получить, можно заполнить анкету по форме или воспользоваться уже подтвержденной учетной записью на сайте Госуслуги).

3.Загрузите письмо в информационную систему «Электронная почтовая система» – ее оператором является Почта России. Переживать за безопасность не стоит, каналы связи надежно защищены.

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ИСТОЧНИК KP.RU