Стало известно, как может выглядеть новый квартал у ТЦ «Волна» в Барнауле

10 Апр 2020 2020-04-10T08:12:45+03:00

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Проект нового комплекса появился в интернете. Барнаульский квартал, который может «вырасти» у ТЦ «Волна» по адресу ул. Власихинская, 65а показал свое «лицо» общественности.

Эскизы появились в местных группах в месенджерах, судя по иллюстрации, на участке построят четыре дома по 18 этажей на два-четыре подъезда каждый. Заметно, что большие пространства отведены под уличную парковку. И, может, не только для нее.

«Часто строительство многоэтажек мотивируют тем, что земля дорогая, потому надо повыше. Тут вот хорошо видно, сколько этой земли используется попусту, под проезды на парковке. А ведь её ещё придётся содержать потом», – поделились мнением в местных группах.

Не молчат и специалисты. Андрей Суртаев, глава мастерской «Архи групп», которая готовит проект для компании «Адалин-строй», заявил, что появившиеся эскизы не являются настоящими. Однако фэйк-версия уже привлекла внимание местных жителей.

Проект нового жилого квартала в БарнаулеФото: Алтайский портал недвижимости

Вероятно, что эти эскизы просто «сырые», и выкладывают их в интернет только для того, чтобы уловить настроение населения. Ранее строительство квартала вызвало шквал критики жильцов двух соседних – «Лазурного» и «Лазурного-2». Местным не понравилось, что из-за увеличения числа жителей вырастут очереди в детсадах и школе, сообщает «Толк».

Кстати, в начале этого года в Барнауле этот земельный участок выставлялся на аукцион. Площадь составляет 8 га, на нем можно возводить жилые дома до 9 этажей и выше. На земли обратили внимание несколько крупных застройщиков, а стартовая цена лота выросла в 2,5 раза и составила более 131 млн рублей. Нынешний арендатор «завладел» территорией на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU