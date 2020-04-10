Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам

10 Апр 2020 2020-04-10T08:03:37+03:00

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В рамках новой программы ВТБ по кредитным каникулам более 1,5 млн владельцев кредитных карт банка получили отсрочку двух ближайших минимальных платежей - в апреле и мае.

Для подключения программы клиенту не требуется обращаться в банк и предоставлять документы, услуга активируется автоматически. Действие льготного периода по карте на время отсрочки платежей не изменится, для выполнения условий необходимо внести всю сумму до его окончания. Единственным ограничением получения отсрочки является наличие просроченной задолженности по кредитной карте.

Все начисленные за два месяца проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня. Клиенты по желанию могут продолжать вносить денежные средства на свою карту, они пойдут в счет погашения основного долга.

ВТБ анонсировал запуск собственной программы кредитных каникул 8 апреля. В дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании (106ФЗ), она предусматривает расширенную сумму первоначального займа:

• По ипотеке: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, в других регионах – 3 млн рублей. Старт приема заявок – 20 апреля.

• По кредитам наличными: до 2 млн рублей. Старт приема заявок – 9 апреля.

• По автокредитам: до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU