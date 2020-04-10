2020-04-10T07:43:25+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина в запое украл сумку с вещами на 39 тысяч рублей

Он попытался продать вещи прямо после кражи из чужого дома
БОРЗОВ Денис
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Сибиряк не смог продать вещи знакомой по пути домойСибиряк не смог продать вещи знакомой по пути домойФото: pixabay.com
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На кражу сибиряк пошел, судя по всему, по привычке. В начале февраля мужчина несколько дней подряд распивал спиртное. Когда он в очередной раз пошел в магазин за горячительным напитком, то пригляделся к одному из домов по ул. Заречная. Сибиряк пришел к выводу, что в доме никто не проживает, тогда у него и возникла мысль проникнуть в помещение, чтобы поживиться чем-нибудь ценным.

Стекло одного из окон домовладения было разбито, этим и воспользовался воришка. Он забрался в комнату через окно, но не нашел в доме ничего ценного, кроме большой сумки с вещами, которую и похитил. По дороге домой он попытался применить навыки торговца, встретив знакомую, однако той ничего не приглянулось.

Все похищенное сибиряк в итоге принес домой и спланировал продать позже, но буквально через два дня был задержан сотрудниками полиции.

Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму более 39 тысяч рублей.

«Следователем отдела МВД России по Горно-Алтайску окончено производство по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности и обвиняемого в совершении кражи, с причинением значительного ущерба, совершенной с незаконным проникновением в жилище», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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