2020-04-10T07:22:38+03:00
Экономика

Жители Алтайского края смогут дистанционно стать клиентами ВТБ

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ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счёта с помощью биометрии. Теперь клиентом ВТБ можно стать, зарегистрировавшись на сайте банка без посещения отделения. Процедура займёт не более пяти минут.

- Сейчас нужно свести к минимуму посещение общественных мест, включая отделения банков. Мы стремимся расширить набор сервисов, полностью доступных в удалённом формате. Теперь даже стать клиентом нашего банка можно, не выходя из дома и соблюдая все правила самоизоляции. Сделать это можно с помощью биометрии. На сегодняшний день биометрические слепки сдали уже более 130 тыс. россиян. Все они смогут дистанционно открыть счёт в ВТБ и пользоваться нашими финансовыми продуктами, не покидая дома, — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Новая услуга доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в любом другом российском банке. Чтобы её получить, нужно зайти на главную страницу интернет-банка online.vtb.ru, зарегистрироваться через «Госуслуги», а потом пройти проверку в Единой биометрической системе. Процедура займёт не более 5 минут. Новым клиентам ВТБ будут доступны большинство банковских услуг — открытие накопительных счетов и вкладов, проведение переводов и платежей, получение кредитов. Список услуг постоянно расширяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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