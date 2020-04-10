10 Апр 2020 2020-04-10T06:14:11+03:00

Стали известны последние данные по поводу распространения коронавируса в Барнауле, на улицах проведут дезинфекцию

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: улицы города продолжают обрабатывать. Барнаульский комитет по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи проведет дезинфекцию мест общего пользования, подземных переходов и остановок.

Обработка началась 3 апреля и проходит раз в неделю. Ее выполняет компания «Биоальтернатива». Работы ведутся средствами ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы ведутся днем с ограничением людей на территории. Передвижение по ним людей ограничивается на 30 минут, нахождение в общественных пространствах и остановках на 5-7 минут.

Всего будет обработано более 600 остановок, 57 общественных пространств, 3 подземных перехода. Цикл планируется завершить в воскресенье 12 апреля.

«Сегодня дезинфекционные мероприятия пройдут на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, будет обработано коло 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября. Работы начнутся в 8.30 часов», - сообщает пресс-центр мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU