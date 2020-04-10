Белокуриха терпит из-за коронавируса многомиллионные убытки

10 Апр 2020 2020-04-10T05:03:22+03:00

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Сеть санаториев АО «Курорт Белокуриха» после введения ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса не просто потеряла клиентуру, но стала терпеть ежедневные многомиллионные убытки.

Об этом в своем Instagram рассказал генеральный директор сети Константин Ежов. По его словам ситуация в городе определенно напряженная и сейчас совет директоров ищет пути выхода из кризиса.

- Ежедневно курорт терпит убытки, исчисляемые миллионами, а общий размер финансовых потерь по истечении двух месяцев даже трудно себе представить. Это прямые убытки, поскольку у нас 1300 сотрудников зимой и 1500 — летом. Мы всегда имели перспективные запасы на 1.5-2 месяца, сейчас вынуждены их расходовать, - говорит он.

Несмотря на то, что вся деятельность приостановилась, обязательства по выплате заработной платы, коммунальных услуг и налоговых отчислений сохраняется. Теперь приходится расходовать на это кредитные средства. Решение других проблем отложено на потом.

- Сегодня мы стараемся перестроить медицину, структуру питания и гостиницу так, чтобы с 1 июня начать работать по новым методикам, разработанным с учетом потребностей гостей. Это будут программы для семей с детьми, для поддержания иммунитета, для компенсации последствий стресса, восполнения баланса с экологически чистым питанием. Мы готовимся к тому, чтобы летом выдержать высокую нагрузку — вот, что сегодня во главе угла при подготовке к летнему сезону, - добавляет Ежов.

ИСТОЧНИК KP.RU