Алтайским больницам, которые борются с коронавирусом, выделили новые машины

10 Апр 2020 2020-04-10T05:04:52+03:00

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: больницам, которые борются с коронавирусом, выделены новые машины

Дополнительную помощь окажут врачам, которые борются с распространением смертельной инфекции на Алтае. Об этом рассказал секретарь Алтайского реготделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

Два автомобиля Lada Largus уедут в медучреждения, играющие важную роль в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в Алтайском крае и в лечении заболевших пациентов. Машины передадут сегодня, 10 апреля, в Барнауле, на территории горбольницы №4 (ул. А. Юрина, 11а).

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, автомобили передадут в долгосрочное пользование главврачам горбольниц №5 и №4. Пятая стала главным госпиталем Алтайского края для лечения заразившихся коронавирусом. Горбольница №4 ответственна за исследование возможных больных и проведение анализов.

"Автомобили позволят распределить нагрузку на материально-техническую базу медучреждений: машины будут направлены на перевозку неэкстренных больных и транспортировку анализов. Таким образом медучреждения смогут не привлекать к этой работе машины скорой помощи и другие автомобили", - сообщили в пресс-центре.

7 апреля партия закупила по несколько машин для доставки врачей в субъектах РФ. Алтайское реготделение сократило свои расходы и направила деньги на закупку автомобилей, чтобы компенсировать их дефицит в медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU