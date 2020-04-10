Барнаульцы могут попросить матпомощь на продукты и лекарства

10 Апр 2020 2020-04-10T04:44:24+03:00

Деньги можно попросить на предметы первой необходимости Фото: Анна СЕМИНА

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Те жители краевой столицы, кому требуются средства для покупки продуктов или лекарств, а также других товаров первой необходимости, могут обратиться в управление социальной защиты. При этом нет необходимости лично посещать ведомство.

- Для удобства подать заявление об оказании материальной помощи с документами, подтверждающими наличие трудной жизненной ситуации, можно несколькими способами, - уточняют в пресс-центре администрации города.

В частности:

- через Единый портал госуслуг;

- через почтовые ящики отделений почтовой связи;

- на электронный адрес управления;

- на номер мобильного телефона управления посредством мобильного мессенджера;

- через специальные боксы для приема документов, установленные непосредственно в управлениях.

Форма заявления об оказании материальной помощи находится на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края (раздел «Обратная связь»: бланки заявлений).

Дополнительная консультация по пакету документов по телефону в Барнауле:8 (3852) 63-40-09.

ИСТОЧНИК KP.RU