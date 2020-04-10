Барнаульцы могут попросить матпомощь на продукты и лекарства
Те жители краевой столицы, кому требуются средства для покупки продуктов или лекарств, а также других товаров первой необходимости, могут обратиться в управление социальной защиты. При этом нет необходимости лично посещать ведомство.
- Для удобства подать заявление об оказании материальной помощи с документами, подтверждающими наличие трудной жизненной ситуации, можно несколькими способами, - уточняют в пресс-центре администрации города.
В частности:
- через Единый портал госуслуг;
- через почтовые ящики отделений почтовой связи;
- на электронный адрес управления;
- на номер мобильного телефона управления посредством мобильного мессенджера;
- через специальные боксы для приема документов, установленные непосредственно в управлениях.
Форма заявления об оказании материальной помощи находится на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края (раздел «Обратная связь»: бланки заявлений).
Дополнительная консультация по пакету документов по телефону в Барнауле:8 (3852) 63-40-09.
ИСТОЧНИК KP.RU