За пять лет в Барнауле станет на пять котельных меньше

8 Апр 2020 2020-04-08T08:47:55+03:00

Сейчас ведется разработка проектов по строительству новых котельных взамен тех, которые сейчас работают на угле.

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В ближайшие пять лет Сибирская генерирующая компания планирует модернизировать и закрыть часть котельных в Барнауле. К концу 2026 года в городе останется всего 29 малых теплоисточников. Сейчас их 34.

Также компания переведет часть котельных с угля на газ, а некоторые — автоматизирует. В этом году работа начнется на 11 малых теплоисточниках.

Всего за пять лет СГК планирует переключить две котельные на ТЭЦ, построить семь модульных котельных, реконструировать и перевести на газ четыре котельные, реконструировать 10 АСУТП, автоматизировать три котельные, вывести из эксплуатации одну котельную (ул. Гоголя, 16), переключить потребителей котельной на ул. Гоголя, 22б, на контур котельной на ул. Чехова, 24. А также реконструировать и перевести в водогрейный режим котельную на Змеиногорском тракте, 120п и реконструировать оборудование двух котельных.

Сейчас ведется разработка проектов по строительству новых котельных взамен тех, которые сейчас работают на угле. Это модульные котельные в центре Барнаула: на ул. Пушкина, 55а, и ул. Чкалова, 194. Они отапливают по одному административному зданию. Топливом для новых теплоисточников станет природный газ.

Газовая котельная на ул. Гоголя, 57, будет автоматизирована: сотрудники СГК после окончания работ будут только контролировать состояние оборудования.

На котельных ул. Водников, 12а, ул. Чехова, 24, будет проведена реконструкция АСУТП с выводом контроля параметров работы на диспетчерский пульт. От этих источников тепло получают 19 домов, чуть меньше 800 жителей, а также поликлиника, два детских сада и школа.

В течение 2020 года изменения также коснутся котельных, расположенных по адресам:

- ул. Гоголя, 16 и 22б. Переведут на теплоснабжение от котельной на ул. Чехова, 25;

- ул. Никитина, 22. Будет замещена мощностями ТЭЦ;

- ул. Новосибирская, 44. Будет замещена мощностями ТЭЦ;

- ул. Коммунаров, 57а. Будет изменен вид топлива (сжиженный газ заменят на природный)

- Большая часть таких котельных расположены либо в центре Барнаула, либо в густонаселенных районах. Реконструкция позволит улучшить экологическую обстановку в городе, а потребители получат стабильную и качественную услугу по теплоснабжению. Конечно, это наши самые оптимистичные планы, и мы будем стараться сделать максимальное количество работ. Но не исключаем, что они могут быть немного скорректированы с течением времени, - рассказал Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле

По расчетам, помимо повышения надежности производства тепла, после строительства модульных котельных снизится и объем выбросов в атмосферу. Старые котельные построены в 1960-х годах, они не снабжены нужным газоочистным оборудованием. Выбросы загрязняющих веществ от них в год составляют 21 тонну и 16,6 тонны, соответственно. После замещения эти показатели будут находиться на уровне 0,5 и 0,3 тонны. Ожидается, что к концу реализации проекта суммарная мощность всех объектов снизится на 4,3%, а присоединенная нагрузка, то есть количество необходимого потребителям тепла, уменьшится на 3,4%.

Ранее в Барнауле Сибирская генерирующая компания заместила 11 муниципальных котельных, которые снабжают теплом 22 тысячи человек. Жители были переведены на мощности ТЭЦ-3, что позволило сократить количество вредных выбросов на 248,8 тонны в год. Все эти работы — часть инвестиционного проекта, который СГК реализует благодаря тому, что город перешел на новый метод тарифообразования — «альтернативную котельную».

ИСТОЧНИК KP.RU