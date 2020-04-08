2020-04-08T08:07:14+03:00
Общество

В Тальменке двое жителей сбросили девушку с моста на лед

Преступники подумали, что она мертва и ушли
Иван ОЛЕКСЮК
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Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тальменский районный судУголовное дело направлено для рассмотрения в Тальменский районный судФото: Олег УКЛАДОВ
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Двух жителей алтайской Тальменки будут судить за покушение на убийство женщины – они скинули ее с 13-метрового моста. Но девушка смогла выжить – снег смягчил падение.

Преступники подумали, что она мертва и ушли. Все это произошло 6 февраля, сейчас Барнаульская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

- Обвиняемые в ходе распития спиртного с потерпевшей на почве ранее возникших к ней неприязненных отношений решили совершить ее убийство. С этой целью они пригласили девушку пойти домой к одному из обвиняемых и по пути следования по железнодорожному мосту через реку Чымыш в р.п. Тальменка сбросили ее на ледовое покрытие реки. Потерпевшая, благодаря падению на частично заснеженный участок ледового покрытия реки и последующего оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи получила различные переломы, но осталась жива, - сообщает ведомство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тальменский районный суд Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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