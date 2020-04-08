2020-04-08T07:45:46+03:00
Общество

СГК благоустроит 287 участков в Алтайском крае

После ремонта теплоснабжающая организация выполняет благоустройство участка до первоначального состояния.
Поделиться:
Фото предоставлено СГКФото предоставлено СГК
Изменить размер текста:

Сибирская генерирующая компания готовится благоустроить 287 участков в Алтайском крае: 18 – в Бийске, 74 – в Рубцовске и 195 – в Барнауле. На этих участках в осенне-зимний период проводились ремонты теплосетей. Приступить к работам энергетики планируют в начале мая.

По правилам, после ремонта теплоснабжающая организация выполняет благоустройство участка до первоначального состояния. В осенне-зимний период там, где проводится текущий ремонт теплосетей, энергетики благоустраивают объект до безопасного для жителей состояния, а весной полностью завершают работы.

В этом году Сибирская генерирующая компания планирует приступить к благоустройству в мае. Срок начала работ во многом зависит от погодных условий. Благоприятные погодные условия прописаны в строительных нормах и правилах (СНиП РФ). Главные из них: сухая и теплая погода, растаявший и не сильно увлажненный грунт.

Этой весной специалисты СГК запланировали благоустройство 287 участков в Алтайском крае: 18 – в Бийске, 74 – в Рубцовске и 195 – в Барнауле. Фронт работ по благоустройству в трех городах практически одинаковый. Везде предстоит восстановить асфальт, а на некоторых объектах привести в порядок тротуарное покрытие – плитку или бортовые элементы. Кроме этих работ, в Барнауле будет уложен поврежденный при зимнем ремонте газон, а демонтированные архитектурные элементы возвращены на месте.

Контролировать выполнение работ будут представители профильных управлений и комитетов городской администрации, а также управляющие организации. Благоустройство будет считаться завершенным после проверки качества выполненных работ и закрытия ордера. Происходит это, как правило, в первой половине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бийске мужчина искромсал соседку ножом
Горожанин случайно выронил наркотик, когда зашел в аптеку за шприцами
Работники бьюти-индустрии Алтайского края написали петицию к губернатору
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 апреля 2020: на коронавирус протестировано почти 6,5 тысяч человек
В Барнауле снова моют остановки
За пять лет в Барнауле станет на пять котельных меньше
В Тальменке двое жителей сбросили девушку с моста на лед
СГК благоустроит 287 участков в Алтайском крае
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
На алтайских вокзалах начали наносить разметку для соблюдения дистанции
Дополнительные группы спасателей направили в районы из Барнаула на борьбу с паводком
Эпидемия коронавируса не повлияет на строительство нового терминала в Барнауле
Расписание работы электричек в Барнауле в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы
Почта России доставит жителям Алтайского края пенсии в апреле досрочно
Отключения горячей воды в Барнауле для проведения испытаний теплосетей перенесли на месяц
Дорожный ремонт холодным асфальтом завершается в Барнауле
Пьяный мужчина жестоко расправился с двумя коллегами
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Число авиарейсов из Барнаула продолжает сокращаться
Число заболевших в Барнауле на 7 апреля 2020 года не изменилось и составило 12
Курьер, сбивший ребенка, пойдет под суд
Во время пандемии тяжелых больных из районов края будут эвакуировать на Ми-8
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
«Шишковка» открыла бесплатный доступ к своим ресурсам
Режим начисления платы за ЖКХ в Барнауле в период пандемии: пеню начислять не будут