Эпидемия коронавируса не повлияет на строительство нового терминала в Барнауле
Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией не внесет коррективы в планы властей Алтайского края по строительству нового терминала аэропорта.
Об этом сегодня, 7 апреля, во время пресс-конференции заявил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Как и планировалось изначально, сдать объект планируют в 2023 году.
- После согласования техническое задание необходимо передать в Главгосэкспертизу, после чего будет проходить проектирование, – говорит Александр Дементьев.
Как пишет «МК на Алтае», компания «Новапорт Холдинг», являющаяся совладельцем барнаульского аэропорта, намерена вложить в строительство более 2,8 млрд рублей. В эту сумму входит и возведение нового терминала площадью 8,5 тысяч квадратных метров и реконструкция действующего (4,5 тысячи «квадратов»). После завершения работ нынешний терминал переоборудуют на прием международных рейсов.
Благодаря этому пассажиропоток должен увеличится до 300 человек в час.
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ИСТОЧНИК KP.RU