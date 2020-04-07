2020-04-07T14:16:00+03:00
Общество

Эпидемия коронавируса не повлияет на строительство нового терминала в Барнауле

Его должны сдать в 2023 году
Анна СЕМИНА
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Когда новый терминал сдадут, старый начнут реконструировать под прием международных рейсовКогда новый терминал сдадут, старый начнут реконструировать под прием международных рейсовФото: Олег УКЛАДОВ
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией не внесет коррективы в планы властей Алтайского края по строительству нового терминала аэропорта.

Об этом сегодня, 7 апреля, во время пресс-конференции заявил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Как и планировалось изначально, сдать объект планируют в 2023 году.

- После согласования техническое задание необходимо передать в Главгосэкспертизу, после чего будет проходить проектирование, – говорит Александр Дементьев.

Как пишет «МК на Алтае», компания «Новапорт Холдинг», являющаяся совладельцем барнаульского аэропорта, намерена вложить в строительство более 2,8 млрд рублей. В эту сумму входит и возведение нового терминала площадью 8,5 тысяч квадратных метров и реконструкция действующего (4,5 тысячи «квадратов»). После завершения работ нынешний терминал переоборудуют на прием международных рейсов.

Благодаря этому пассажиропоток должен увеличится до 300 человек в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Эпидемия коронавируса не повлияет на строительство нового терминала в Барнауле
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