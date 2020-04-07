Почта России доставит жителям Алтайского края пенсии в апреле досрочно

7 Апр 2020 2020-04-07T12:38:42+03:00

УФПС Алтайского края в кратчайшие сроки, до 12 апреля, выплатит все пенсии и социальные пособия за текущий месяц.

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По согласованию с Отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены до 12 апреля. Чтобы помочь осуществить Почте России эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона, в этот период времени находились дома.

- Уверен, что пенсионеры неукоснительно соблюдают режим самоизоляции и не покидают свои дома. Тем не менее, обращаюсь ко всем получателям пенсий и пособий еще раз. Даже если ваш выплатной день приходится на период с 13 по 22 апреля, пенсию вам принесут по месту прописки до 12 апреля. Оставайтесь дома, - обратился к жителям региона директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

В доставке пенсий по Алтайскому краю задействовано около 2 700 почтальонов.

ИСТОЧНИК KP.RU