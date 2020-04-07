Дорожный ремонт холодным асфальтом завершается в Барнауле

7 Апр 2020 2020-04-07T10:44:59+03:00

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В эти дни в Барнауле завершаются дорожные ремонтные работы, которые проводятся с использованием технологии холодного асфальта.

Несмотря на снижение трафика, как и прежде рабочие выходили в ночную смену. Последние штрихи они сделали на проспекте Строителей. До этого ремонт провели на путепроводе в районе Нового рынка, на Змеиногорском тракте (участок от улицы Аванесова до городской больницы №5), на трамвайных переездах по улице Малахова, 85, на пересечении улицы Попова с Павловским трактом, а также на перекрестке улиц Лазурная и Власихинская.

- Всего с начала сезона холодным асфальтом отремонтировано 205 квадратных метров дорог, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Что касается текущего ремонта, то он начнется только тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет выше пяти градусов тепла, а дороги сухими.

ИСТОЧНИК KP.RU