Пьяный мужчина жестоко расправился с двумя коллегами

7 Апр 2020 2020-04-07T09:37:53+03:00

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В Алтайском крае осудили 45-летнего жителя Первомайского района, которого обвинили в жестоком убийстве коллег.

Следствие и суд установили, что в марте прошлого года в сторожевом доме на одном из предприятий Заринского района происходило застолье.

- Между пьяными работниками предприятия произошел конфликт, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. - В ходе ссоры рецидивист взял нож и нанес одному из потерпевших не менее пяти ударов в жизненно-важные органы, а затем выстрелил в него из ружья. Второго потерпевшего он ударил ножом не менее 28 раз.

Оба от полученных ранений скончались на месте происшествия. На их обидчика завели уголовное дело по статье «Убийство двух человек». Суд признал подсудимого виновным и назначил ему лишение свободы на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU