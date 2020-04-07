2020-04-07T07:41:39+03:00
Происшествия

Курьер, сбивший ребенка, пойдет под суд

Школьник получил сложный перелом
Анна СЕМИНА
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Пострадавшему ребенку был причинен тяжкий вред здоровьюПострадавшему ребенку был причинен тяжкий вред здоровьюФото: Анна СЕМИНА
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Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по обвинению водителя-курьера, который накануне Нового года сбил ребенка.

ДТП произошло 29 декабря. Курьер на «Форде» спешил доставить заказ. Он ехал по улице Лазурной в направлении от Взлетной к Балтийской. Так как на его полосе образовался затор, он решил выехать на встречку. При этом двигался, не снижая скорости и не реагируя на знаки, которые говорили о приближении к образовательному учреждению и возможности появления на дороге детей.

- В этот момент из-за правого ряда автомобилей, которые стояли без движения, на дорогу выбежал малолетний пешеход, которого обвиняемый сбил на полном ходу, не успев принять меры к остановке автомобиля, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге ребенок получил серьезную травму - закрытый оскольчатый перелом диафиза левой большеберцовой кости в средней трети со смещением отломков, который причинил тяжкий вред его здоровью.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Курьеру грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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